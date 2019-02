Anklage wegen Korruption: Netanjahu legt sich mit Justiz an

Ein Duell zwischen Politik und Justiz in Israel – 40 Tage vor den Neuwahlen: Noch in letzter Minute scheiterte am Donnerstag ein Versuch der Likud-Partei, durch Eingabe beim Obersten Gericht die Vorlage einer Anklageschrift gegen ihren Premier Benjamin Netanjahu bis nach den Wahlen zu verschieben. Die Anklage lautet: Untreue im Amt und Bestechung. Für den Likud „eine unlautere Einmischung im Wahlkampf zugunsten der Linken“. Generalstaatsanwalt Avishai Mandelblit bestätigt, dass er Netanyahu wegen Korruption anklagen will. Er strebe ein Verfahren gegen Netanyahuu wegen Bestechlichkeit, Betrugs und Vertrauensmissbrauchs an, teilte Mandelblit am Donnerstag in Jerusalem mit.

Dabei geht es nicht allein um Stimmengewinn, sondern auch um Zeitgewinn: Siegt Netanjahu, könnte er sofort nach den Wahlen versuchen, ein Gesetz durchzupeitschen, das Anklagen gegen einen amtierenden Premier untersagt. Eine Klage mitten im Wahlkampf kann dagegen den jetzigen Vorsprung Netanjahus entscheidend verringern.