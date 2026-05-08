"Erleben Zerfall der NATO": Forderung nach neuem Verteidigungsbündnis

Der ehemalige NATO-Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen fordert ein neues Verteidigungsbündnis europäischer Staaten. "Was wir gerade erleben, ist der Zerfall der NATO ", sagte Rasmussen in einem Interview der Welt. Europa müsse daraus Konsequenzen ziehen . "Wir müssen auf eigenen Füßen stehen und unseren Kontinent selbst verteidigen können." Europa brauche neue Verteidigungspläne und neue militärische Fähigkeiten.

Ukraine als festes Mitglied: "Bollwerk gegen Russland"

In die neue Sicherheitsarchitektur solle auch die Ukraine als festes Mitglied eingebunden werden. Man sehe, "wie schnell die Ukraine neue Waffen und Munition entwickelt", sagte Rasmussen. "Wir brauchen sie als Bollwerk gegen Russland." Der 73-Jährige war NATO-Generalsekretär von 2009 bis 2014. Er ist als Berater tätig. In zwei Wochen wird er als Redner beim Europa-Forum Wachau erwartet.