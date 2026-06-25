NATO-Chef Mark Rutte kündigt Rüstungsaufträge in Milliardenhöhe an

Die NATO will auf ihrem Gipfel im Juli in Ankara neue Rüstungsaufträge in zweistelliger Milliardenhöhe bekannt geben. Dies kündigt NATO-Generalsekretär Mark Rutte bei einer Rede vor dem Atlantic Council in Washington an. Bei dem Spitzentreffen werde das Bündnis außerdem seine Unterstützung für die Ukraine zusichern, sagt Rutte weiter.