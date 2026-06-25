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NATO-Chef Mark Rutte kündigt Rüstungsaufträge in Milliardenhöhe an
Der Generalsekretär erklärte zudem, dass das Bündnis seine Unterstützung für die Ukraine bekräftigen werde.
Zusammenfassung
- NATO-Generalsekretär Mark Rutte kündigt für den Gipfel im Juli in Ankara neue Rüstungsaufträge in zweistelliger Milliardenhöhe an.
- Das Bündnis will bei dem Spitzentreffen zudem seine Unterstützung für die Ukraine bekräftigen.
- An dem Treffen soll auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj teilnehmen.
Die NATO will auf ihrem Gipfel im Juli in Ankara neue Rüstungsaufträge in zweistelliger Milliardenhöhe bekannt geben. Dies kündigt NATO-Generalsekretär Mark Rutte bei einer Rede vor dem Atlantic Council in Washington an. Bei dem Spitzentreffen werde das Bündnis außerdem seine Unterstützung für die Ukraine zusichern, sagt Rutte weiter.
An dem Treffen werde auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj teilnehmen.
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