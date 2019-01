Nancy Pelosi: Die Frau, die Donald Trump die Grenzen aufzeigt

An Nancy Pelosi kann man sich die Zähne ausbeißen. Diesen Ruf hat sie sich in mehr als 30 Jahren in der Politik hart erarbeitet. Sie ist für ihr Durchsetzungsvermögen gleichermaßen bekannt, wie für ihren Charme. Die strenge Miene setzt sie ebenso bewusst ein wie ihr charmantes Lächeln. Dem Zufall überlässt Pelosi nichts.

Die langjährige Fraktionsvorsitzende ist bekannt für die strenge Führung ihrer Fraktion. Politisch gilt sie als "extrem liberal", doch was ihre Arbeit als Chefin angeht, wird ihr die "Eiserne Lady" nachgesagt. In ihrer früheren Amtszeit als Vorsitzende des Kongresses waren etwa Leihstimmen für Anliegen der gegnerischen Partei verpönt. Sie kannte alle Abgeordneten so gut, dass sie gleichsam Abstimmungsergebnisse vorhersagen konnte.

Nach dem Teilsieg der Demokraten bei den Midterm-Elections - die den Kongress auch beachtlich weiblicher machten - war Nancy Pelosi die logische neue "Madam Speaker". Dass sich auch in ihrer eigenen Partei viele eine jüngere Spitze gewünscht hätten, ließ die 78-Jährige kalt.