Hamas hat weitere Leiche übergeben, diese ist aber keine Geisel

Die Terrororganisation Hamas hat am Montagabend im Gazastreifen eine weitere Leiche an Mitarbeiter des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) übergeben. Die sterblichen Überreste konnten nach einer forensischen Untersuchung jedoch nicht einer der verschleppten Geiseln zugeordnet werden. Vielmehr gehören die Überreste israelischen Angaben zufolge zu einem Israeli, dessen Leiche die Armee schon vor knapp zwei Jahren geborgen hat. Der Mann, von dem die Hamas nun Überreste ausgehändigt hat, war am 7. Oktober 2023 vom Nova-Festival entführt und später für tot erklärt worden. Israels Armee teilte am 1. Dezember 2023 mit, dass seine Leiche nach Israel gebracht worden sei. Danach wurde er bestattet.

Die sterblichen Überreste wurden nach ihrer Überstellung nach Israel forensisch untersucht. In den meisten Fällen wurde bisher innerhalb weniger Stunden nach Rückgabe der Geisel-Leichen die Identität der Personen festgestellt. Im Rahmen einer ersten Phase des von den USA vorangetriebenen Friedensplans muss die Hamas insgesamt 28 Leichen übergeben. Dreizehn Leichen von Verschleppten müssten sich noch im Gazastreifen befinden. Alle noch lebenden Geiseln hatte die Islamistenorganisation bereits am 13. Oktober im Austausch für Hunderte palästinensische Häftlinge freigelassen.

Hamas übergibt Leichen nur schleppend Die Hamas übergibt die sterblichen Überreste nur schleppend. Sie begründet das damit, dass es für sie schwierig sei, die Toten zu finden, weil sie unter den Trümmern bombardierter Gebäude und Tunnel verschüttet seien. Eine Sprecherin der israelischen Regierung nannte dies eine Lüge. Israel wisse, dass die Hamas die sterblichen Überreste finden könne. Zuletzt waren am vergangenen Dienstag zwei Leichen von Geiseln übergeben worden. Trump macht Druck Auch das Forum der Geiselfamilien betonte in einer Mitteilung auf der Plattform X, die Hamas wisse ganz genau, "wo jede einzelne der getöteten Geiseln festgehalten wird." Die Familien appellierten an die Regierungen Israels und der USA sowie an die Vermittler der Waffenruhe, nicht zur Umsetzung der nächsten Phase des US-Friedensplans überzugehen, bis alle Geiseln an Israel übergeben seien. Ein genauer Fahrplan für die nächste Phase steht bisher nicht fest.