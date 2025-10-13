Das sind die letzten 20 von der Hamas freigelassenen Geiseln

Omri Miran

Der 48-Jährige aus dem Kibbuz Nahal Oz in der Nähe des Gazastreifens ist die älteste der lebenden Geiseln. Seine Entführung aus seinem Haus, in dem er sich mit seiner Familie vor den Terroristen verschanzt hatte, war auf einem Live-Video der Hamas zu sehen. Es zeigt ihn und seine Frau, wie sie ihre Töchter in Todesangst im Arm halten. Das jüngste Lebenszeichen von ihm gab es im April 2025. Die Hamas veröffentlichte ein Video