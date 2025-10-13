Das sind die letzten 20 von der Hamas freigelassenen Geiseln
738 Tage waren sie in Gefangenschaft der Hamas-Folterer. Nun sind die letzten 20 noch lebenden Geiseln, die am 7. Oktober 2023 in den Gazastreifen verschleppt worden sind, freigelassen worden. Nachdem um 8 Uhr Ortszeit (7 Uhr MESZ) die ersten sieben Geiseln dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) übergeben worden sind, folgten um 11 Uhr (10 Uhr MESZ) die restlichen 13 Geiseln.
Das sind die letzten 20 freigelassenen Geiseln:
- Ziv und Gali Berman
Die Zwillingsbrüder (28) haben neben dem israelischen auch den deutschen Pass. Sie wohnten im Kibbuz Kfar nahe des Gazastreifens und wurden in den frühen Morgenstunden des 7. Oktobers von Hamas-Terroristen dorthin verschleppt und an getrennte Orte gebracht. Im Februar 2025 erhielt ihre Familie das erste Lebenszeichen der beiden.
- Alon Ohel
Ohel ist mittlerweile 24 Jahre alt und war ein Besucher des Nova-Festivals. Die Hamas verschleppte den Klavierspieler aus einem Bunker, wo er mit anderen Schutz gesucht hatte. Er wurde von Granatensplittern verletzt und soll mittlerweile auf einem Auge blind sein. Befreite Geiseln berichteten, dass er verwundet sei und in Ketten festgehalten werde. seine Familie hat in Erinnerung an ihn Dutzende Klaviere in Israel aufstellen lassen. Dazu die Nachricht: "Du bist nicht alleine."
- Matan Angrest
Der heute 22-Jährige wurde am 7. Oktober als Soldat auf dem militärischen Stütz Nahal Oz aus einem Panzer entführt. Zwei seiner Kameraden starben. Ihre Leichen wurden ebenfalls nach Gaza gebracht. Seine Familie veröffentlichte drei Videos von ihm aus seiner Gefangenschaft. Wie freigelassene Geiseln berichten, wurde Angrest in Gefangenschaft geschlagen und gefoltert.
- Guy Gilboa-Dalal
Gilboa-Dalal wurde vom Nova-Festival verschleppt und zusammen mit der inzwischen befreiten österreichisch-israelischen Geisel Tal Shoham festgehalten. Der 24-Jährige sei Shoham zufolge in seiner Gefangenschaft körperlich schwer gefoltert geworden. Gilboa-Dalal musste die Freilassung der anderen Geiseln aus der Ferne mitanschauen und wurde dann wieder zurück in ein Versteck gebracht.
- Eitan Mor
Der 25-Jährige, der in Jerusalem lebte, wurde beim Nova-Musikfestival entführt. Mor arbeitete bei der Veranstaltung als Sicherheitsmann. Seine Familie erhielt 2025 ein Lebenszeichen von ihm, nachdem andere Geiseln freigelassen worden waren. Seine Eltern sind Mitglieder des Tikva-Forums, das sich zwar für die Rückkehr der Geiseln einsetzte, aber Zugeständnisse gegenüber der Hamas ablehnte.
- Omri Miran
Der 48-Jährige aus dem Kibbuz Nahal Oz in der Nähe des Gazastreifens ist die älteste der lebenden Geiseln. Seine Entführung aus seinem Haus, in dem er sich mit seiner Familie vor den Terroristen verschanzt hatte, war auf einem Live-Video der Hamas zu sehen. Es zeigt ihn und seine Frau, wie sie ihre Töchter in Todesangst im Arm halten. Das jüngste Lebenszeichen von ihm gab es im April 2025. Die Hamas veröffentlichte ein Video
Die sieben Geiseln wurden um 8 Uhr Ortszeit übergeben und sind laut Medienberichten in gutem Zustand. Alle hätten sich aus eigener Kraft in die Autos des Roten Kreuzes bewegen können.
Um 10 Uhr wurden freigelassen:
- Bar Abraham Kupershtein
Er arbeitete am 7. Oktober als Sicherheitsmann auf dem Gelände des Nova-Festivals. Der damals 21-Jährige habe seiner Familie zufolge bei der Evakuierung von Verletzten geholfen und sei dann - als er auf das Gelände zurückgekehrt war, um zu helfen - von den Terroristen entführt worden.
- Evyatar David
Der damals 22-Jährige wurde vom Nova-Festival entführt. Zwei Freunde, mit denen er das Musikfestival besuchte, sind von den Terroristen ermordet worden. Sein bester Freund Guy Gilboa-Dalal wurde ebenfalls enführt. Freigelassene Geiseln berichteten von der schweren psychischen und physischen Folter, die er in Gefangenschaft erlitten haben soll. In einem Propagandavideo der Hamas muss er sein eigenes Grab schaufeln.
- Yosef-Chaim Ohana
Am Nova-Festival wollte er mit Freuden seine bevorstehende Pilotenausbildung in den USA feiern, berichtet die Jerusalem Post. Er und seine Freunde halfen Berichten zufolge Verletzten, die von den Terroristen angegriffen worden waren. Inzwischen ist er 25 Jahre alt.
- Segev Kalfon
Er war ein Besucher des Nova-Festivals und versuchte, mit dem Auto zu fliehen. Seine Familie erhielt diesen Februar ein erstes Lebenszeichen von ihm, nachdem eine weitere Geisel freigelassen worden war. Heute ist er 27 Jahre alt.
- Avinatan Or
Zusammen mit seiner Freundin Noa Argamani wurde der 32-jährige ebenfalls vom Festival entführt. Das Paar hatte sich stundenlang in einem Graben vor den Terroristen versteckt, nachdem es versucht hatte, mit dem Auto zu fliehen. Seine Freundin wurde bereits befreit.
- Elkana Bohbot
Er arbeitete auf dem Nova-Musikfestival, als er von der Hamas verschleppt wurde. Der 36-Jährige besitzt neben dem israelischen auch den kolumbianischen Pass. Er ist Vater eines kleinen Jungen.
- Maxim Herkin
Der 37-jährige ukrainisch-israelische Staatsbürger wurde beim Nova-Festival entführt. Er hat eine kleine Tochter.
- Nimrod Cohen
Cohen war erst 19 Jahre alt, als der von den Terroristen in den Gazastreifen verschleppt wurde. Er wurde zusammen mit drei weiteren Soldaten in deren Panzer überfallen, die drei weiteren Männer wurden getötet. Cohen stammt aus Rehovot südlich von Tel Aviv. Die Reste seines Zauberwürfels, den er immer bei sich trug, wurden in dem Panzer gefunden. Cohens Mutter bewahrt den Würfel sorgsam auf.
- Matan Zangauker
Der 25-Jährige wurde zusammen mit seiner israelisch-mexikanischen Freundin Ilana Gritzewsky aus dem Kibbuz Nir Oz entführt. Gritzewsky wurde im November 2023 während der ersten Waffenruhe im Gaza-Krieg freigelassen. Zangaukers Mutter und Gritzewsky sind zwei der bekanntesten Vertreterinnen der Kampagne für die Freilassung der Geiseln.
- Eitan Horn
Horn (39) wanderte laut Medienberichten mit seiner Familie vor Jahren aus Argentinien nach Israel aus. Er wurde zusammen mit seinem älteren Bruder Yair Horn aus dessen Haus in Nir Oz entführt. Eitan Horn war in der Jugendarbeit tätig, er lebt in Kfar Saba nördlich von Tel Aviv. Yair Horn wurde im Februar freigelassen.
- Rom Braslavski
Der Deutsch-Israeli (21) arbeitete als Sicherheitsmitarbeiter beim Supernova-Festival. Dem jungen Mann aus Jerusalem gelang es, mehrere Menschen in Sicherheit zu bringen, bevor er selbst verletzt und entführt wurde. In einem im August veröffentlichtes Propagandavideo ist Braslavski in einem Hamas-Tunnel zu sehen, wie er unter Tränen um seine Freiheit fleht.
- David und Ariel Cunio
Die Brüder wurden zusammen mit sechs Verwandten aus einem Schutzraum in Davids Haus im Kibbuz Nir Oz entführt. Die sechs Angehörigen der israelisch-argentinischen Brüder wurden bereits freigelassen. Davids Zwillingsbruder Eitan Cunio, der sich in dem Kibbuz ebenfalls in einem Schutzraum versteckt hatte, konnte dem Hamas-Kommando entkommen. Davids Schicksal wurde vom israelischen Regisseur Tom Shoval in der Dokumentation "A Letter to David" verfilmt.
In Israel haben Berichte über die Freilassung der ersten sieben Geiseln für riesige Erleichterung und Freude gesorgt. Auf dem "Platz der Geiseln" im Zentrum der Küstenmetropole Tel Aviv brach am Montagmorgen unter Tausenden dort versammelten Menschen Jubel aus.
Ob auch alle 28 toten Geiseln am Montag übergeben werden können (die Frist läuf bis 12 Uhr Mittags) ist ungewiss.
Kommentare