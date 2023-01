Nachfolger von Ardern tritt Premierminister-Amt in Neuseeland an

Die im In- und Ausland äußerst anerkannte und beliebte Ardern war zuvor das letzte Mal als Premierministerin in der Öffentlichkeit zu sehen: Als sie aus dem Parlamentsgebäude trat, brachen hunderte Zuschauer in spontanen Applaus aus. Am Dienstag hatte sie erklärt: "Ich höre mit einem Gefühl der Dankbarkeit dafür auf, dass ich diese wunderbare Rolle so viele Jahre lang innehatte."