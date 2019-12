Nach Skandal um Nazi-Vergangenheit: Möritz tritt aus CDU aus

In den letzten Tagen war eine Kontroverse um den CDU-Kommunalpolitiker in Sachsen-Anhalt entbrannt. Bundesparteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer ging auf Distanz zu Rechtsextremisten. "Wir gehen gegen jede Form von Rechtsextremismus entschlossen und kompromisslos vor", sagte sie am Mittwoch. "Dafür trägt jeder einzelne persönlich Verantwortung."

Bis vor wenigen Tagen war Möritz außerdem Mitglied im Verein Uniter, der unter Rechtsextremismusverdacht steht. "Jeder sollte sich bewusst sein, dass man sich mit einer Mitgliedschaft in Uniter und mit dem Tragen von Uniter-Symbolik selbst dem Verdacht aussetzt, in der Nähe rechtsextremer Netzwerke und Chats zu stehen", sagte dazu Kramp-Karrenbauer. Sie äußerte sich auf dem Flug zu einem Truppenbesuch in Zypern.