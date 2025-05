Nach Parlamentswahl in Portugal: Rechtsextreme Chega offiziell Zweite

Knapp zwei Wochen nach der Parlamentswahl in Portugal hat sich die rechtsextreme Partei Chega ("Genug") nach der Auszählung aller Stimmen als zweitstärkste Kraft behauptet.

Laut den am Mittwoch veröffentlichten endgültigen Ergebnissen erhielt Chega zwei der bisher noch nicht verteilten vier Parlamentssitze aus Überseewahlkreisen. Damit kam die rechtsextreme Partei auf insgesamt 60 Mandate und ist damit nur sechs Jahre nach ihrer Gründung offiziell stärkste Oppositionspartei.

Der Rechtsruck hatte schon am 18. Mai den Wahlsieg der konservativen Aliança Democrática (AD) von Ministerpräsident Luís Montenegro überschattet. Nach Auszählung der Auslandsstimmen steht es nun fest: Die Chega hat die fünf Jahrzehnte währende Dominanz der beiden großen Parteien Portugals nach dem Ende der faschistischen Diktatur im Jahr 1974 beendet. Chega hat sich in Europa mit Parteien wie dem Rassemblement National von Marine Le Pen in Frankreich und der AfD in Deutschland verbündet.