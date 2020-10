Nach Lehrermord in Frankreich: 27 Festnahmen wegen Postings

Neues Gesetz

Nach dem Angriff auf den Lehrer gab es laut Castex 56 Hausdurchsuchungen. Details dazu blieben offen. Es werde in einem - bereits länger geplanten - Gesetz gegen den radikalen Islamismus zusätzliche Bestimmungen geben. So solle eine Gefährdung durch Veröffentlichung persönlicher Daten zur Straftat werden. Auch der Druck auf Beamte - wie beispielsweise den Lehrer oder die Schuldirektorin in dem Pariser Vorort - könnte dann bestraft werden. Das Gesetz gegen den "Separatismus" und den "radikalen Islamismus" soll nach früheren Angaben von Staatschef Emmanuel Macron Anfang Dezember im Kabinett debattiert werden.

Das Verbrechen hatte im ganzen Land Entsetzen ausgelöst. Am Wochenende gingen Zehntausende auf die Straße, um sich solidarisch zu zeigen. Am Mittwoch gab es eine Gedenkfeier in der Sorbonne-Universität mit Macron.