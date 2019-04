Nach 25 Jahren regiert Opposition erstmals wieder Ankara

In der Stadt am Bosporus hat der Oppositionskandidat Ekrem Imamoglu nach vorläufigen Ergebnissen aber nur einen hauchdünnen Vorsprung vor Ex-Ministerpräsident Binali Yildirim. Die AKP hatte am Sonntag bei der Hohen Wahlkommission (YSK) eine Neuauszählung in der Metropole beantragt. Nach Angaben des stellvertretenden Parteivorsitzenden Ali Ihsan Yavuz gilt der Antrag für alle Bezirke, bis auf einen, in dem die AKP eine Annullierung des Wahlergebnisses forderte. Die Entscheidung der YSK zu den Einsprüchen der AKP stand noch aus.

Bereits nach Bekanntgabe der vorläufigen Ergebnisse hatte die AKP bei lokalen Wahlbehörden eine Neuauszählung in einigen Bezirken Istanbuls erwirkt. In diesen noch laufenden Zählungen führt Imamoglu mit rund 16.000 Stimmen vor Yildirim.