Beben in Südostasien: Myanmars Junta schoss auf Rotkreuz-Mitarbeiter

Truppen der in Myanmar regierenden Junta haben auf einen Hilfskonvoi des Chinesischen Roten Kreuzes Warnschüsse abgefeuert. Der Konvoi habe die Anweisung des Militärs, in einer Konfliktzone anzuhalten, nicht befolgt, sagte ein Sprecher der Junta, Zaw Min Tun, am Mittwoch.