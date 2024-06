Wegen angeblicher Spionage ist ein französischer Wissenschaftler in Moskau festgenommen worden.

Das Staatliche Ermittlungskomitee teilte am Donnerstag mit, der Mann habe versucht, an Informationen über Militär und Militärtechnik in Russland zu gelangen. Dazu habe der Franzose mehrfach Moskau besucht und sich mit russischen Staatsbürgern getroffen.