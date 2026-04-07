Montenegros Vizepremier Ivanović: "Russische Einflüsse sind gescheitert"

Montenegros Vizepremier Filip Ivanović sieht erhebliche Widerstände innerhalb der EU gegen einen raschen Beitritt seines Landes. "Viele EU-Staaten sagen, dass sich die Union erst reformieren muss, bevor sie neue Mitglieder aufnehmen kann. Vor zwei Jahren gab es ein klares Statement der EU-Institutionen, dass EU-Staaten 2030 dazu in der Lage sein sollen. Wir hoffen aber für Montenegro, dass das schneller geht", sagte Ivanović der Tageszeitung Die Presse (Dienstagsausgabe).

Es gebe ein "Übereinkommen mit der EU-Kommission, dass - wenn wir unseren Weg einhalten - ein Abschluss der Gespräche Ende 2026 gleichsam sicher ist". Dann könnte der EU-Beitritt im Jahr 2028 vollzogen werden. Eine Änderung der EU-Statuten für Montenegro sei nicht nötig, "denn nach dem Austritt Großbritanniens wäre ja auch wieder Platz für ein neues 28. Mitglied", argumentierte Ivanović. Montenegro sei zudem ein kleines Land mit nur rund 600.000 Einwohnern. "Aber der interne Reformprozess ist Sache der EU-Mitglieder, da können wir uns nicht einmischen. Unser Job ist, alle Kriterien bis Ende des Jahres zu erfüllen."

Montenegro gilt als Vorreiter unter den sechs Kandidatenländern am Westbalkan. Ivanović berichtete, dass die aktuelle Regierung fast die Hälfte der Verhandlungskapitel mit der EU geschlossen habe. Es gebe ein breites Bekenntnis zur europäischen Integration.