Monsterprozess wegen 29.000 Morden: Gang-Mitglieder vor Gericht

Auf weißen Plastiksesseln sitzend, in Fußketten und Handschellen, bewacht in jeder Sesselreihe von einem schwer bewaffneten Gefängniswärter verfolgen fast 500 Häftlinge im Hochsicherheitsgefängnis von Tecoluca auf einer riesigen Videowand einen Monsterprozess – dem ihren. Die mutmaßlichen Mitglieder der gefürchteten Gang Mara Salvatrucha (MS-13) einzeln vor Gericht zu stellen wäre aus Sicht der Justiz des Landes zu gefährlich und würde viel zu lange dauern.

Deshalb werden an die 47.000 Vergehen, darunter rund 29.000 Tötungsdelikte, in einem einzigen Monsterverfahren abgewickelt.

Die Staatsanwaltschaft fordert für alle Vergehen die Höchststrafe, im schlimmsten Fall wären das für manche der Schlimmsten der Schlimmen in El Salvador 245 Jahre Haft.