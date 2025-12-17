Milliardär Isaacman von US-Senat als neuer NASA-Chef bestätigt

Der Milliardär und Astronaut Jared Isaacman wird neuer Chef der US-Raumfahrtbehörde NASA. Der US-Senat bestätigte am Mittwoch seine Ernennung mit 67 zu 30 Stimmen.

Präsident Donald Trump hatte Isaacman in diesem Jahr bereits als Kandidaten für den Posten benannt, ihn dann jedoch wieder zurückgezogen und erneut nominiert. Isaacman ist ein Befürworter von Mars-Missionen und ehemaliger Weggefährte von SpaceX-Chef Elon Musk.