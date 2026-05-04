Zwei US-Soldaten bei Manöver in Marokko spurlos verschwunden

Während eines internationalen Militärmanövers in Marokko sind zwei US-Soldaten als vermisst gemeldet worden. Wie die US-Armee und die marokkanischen Streitkräfte am Sonntag mitteilten, verschwanden die Militärangehörigen Samstagabend im Süden des Landes. Eine Suchaktion sei im Gange. Nach Angaben der marokkanischen Streitkräfte im Onlinedienst Facebook verschwanden die Soldaten in der Nähe einer Klippe am Cap Draa in der Region Tan-Tan.

An der koordinierten Suche beteiligten sich marokkanische, US-amerikanische und weitere an der Übung teilnehmende Truppen. Dabei kämen Einheiten am Boden, in der Luft und auf See zum Einsatz.

Das in Stuttgart ansässige Regionalkommando der US-Armee für Afrika (AFRICOM) bestätigte das Verschwinden der Soldaten. Der Vorfall werde untersucht, die Suche dauere an.

Das Militärmanöver "African Lion 2026" hatte Ende April in der südmarokkanischen Stadt Agadir begonnen. An der Übung, die noch bis zum 8. Mai andauert, nehmen fast 5.000 Militärangehörige aus mehr als 40 Ländern teil.