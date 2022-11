Migrationspolitik: Scharfe Verbalattacke Frankreichs gegen Italien

Zwischen Frankreich und Italien eskaliert der Streit um die Migrantenaufnahme. Die Regierung in Paris will mehr als 3.500 Migranten, die in Italien angekommen waren und zu deren Aufnahme sie sich zuvor bereit erklärt hatte, nicht aufnehmen. Außerdem wird es die Kontrollen an seinen Grenzen zu Italien verstärken, wie das Pariser Innenministerium am Donnerstag mitteilte.

Frankreich bekräftigte seine Haltung in Sachen Aufnahme von Migranten und besteht darauf, dass die europäische Regel, wonach Schiffe, die Migranten retten, im nächstgelegenen Hafen anlegen müssen, eingehalten wird. „Die europäische Regel besagt, dass das Schiff den nächstgelegenen Hafen anlaufen muss, und das ist ein italienischer Hafen“, sagte der französische Wirtschafts- und Finanzminister Bruno Le Maire in einem Interview mit dem TV-Sender France 2.

"Unverständlich"

Der französische Innenminister Gérald Darmanin bezeichnete am Donnerstag die Entscheidung Italiens, dem Rettungsschiffes „Ocean Viking“ der französischen NGO SOS Mediterranee mit ihren 234 im Mittelmeer aufgegriffenen Migranten keinen Sicherheitshafen zuzuweisen, als „unverständlich“. Er kündigte an, dass Paris dem Schiff erlauben werde, am Freitag in Toulon anzulegen. Die „Ocean Viking“ befindet sich derzeit unweit der Insel Korsika. Vier Menschen wurden aus Gesundheitsgründen vom Schiff gebracht.

Darmanins Ansicht teilt auch der französische Verkehrsminister Clement Beaune, der in einem Interview mit dem Sender LCI bekräftigte, dass die Aufnahme des Rettungsschiffes „Ocean Viking“ der französischen NGO SOS Mediterranee mit ihren 234 im Mittelmeer aufgegriffenen Migranten „eine italienische Verantwortung“ sei. Beaune betonte, dass eine Verletzung des Grundsatzes, wonach humanitäre Boote mit Migranten den nächstgelegenen Hafen anlaufen müssen, zur Folge hat, dass sie tage- und wochenlang auf dem Mittelmeer umherirren.