Kaum zu glauben: Britischer Secret Service lüftet seine Geheimnisse

Sie hatte Sommerfruchtgeschmack. Jene Limonadenflasche, mit der Terroristen im August 2006 flüssigen Sprengstoff in ein Flugzeug schmuggeln wollten. Der Einsatz von MI5 und Metropolitan Police am Londoner Flughafen Heathrow, der dies verhinderte, war der größte Antiterroreinsatz der Geschichte – so steht es auf einem kleinen Zusatztext unter der Getränkeflasche, an die mit rotem Band ein Zündungsmechanismus geklebt wurde.

Der britische Secret Service, das liegt in seiner Natur, agiert im Verborgenen. Erst in den späten 1990ern wurde sein Generaldirektor öffentlich genannt, und damit die Existenz des Sicherheitsdienstes bestätigt. Doch nun, 115 Jahre nach seiner Gründung, gibt die MI5 tiefere Einblicke.