Churchills Kratzspuren: Vermächtnis eines Kriegspremiers

Ganz vorne an der Armlehne des dunkelbraunen Stuhls, dort wo man die Hand auflegen würde, ist das Holz deutlich heller und weist kleine Kerben auf. „Seht ihr das?“, fragt Kate Clements. Jene aus der Gruppe, die um den Holzstuhl stehen, lehnen sich ein wenig weiter nach vorne. „Da hat Churchill immer den Siegelring und die Finger in die Lehne gedrückt, wenn die Gespräche hitzig wurden .“ Der Tiefe der Kerbe nach zu urteilen, geschah das nicht selten.

Schließlich ist alles in diesem Raum – von der roten Korrespondenzbox über das schwarze Scheibentelefon bis hin zu Notizpapier und Aschenbecher (mit Ausnahme der darin liegenden Zigarre) – ein historisches Artefakt.

Als Churchill am 10. Mai 1940 zum britischen Premierminister ernannt wurde, waren viele Briten überrascht , manche sogar entsetzt . Nach dem Rücktritt von Neville Chamberlain galt eigentlich Lord Halifax als Favorit für das Amt. Er stand für Verlässlichkeit; der 65-jährige Churchill galt politisches Pulverfass .

Es handelt sich um den Konferenzraum , in dem Winston Churchill während der entscheidenden Jahre der 1940er regierte.

Winston Churchill wäre am 30. November 150 Jahre alt geworden.

„Die Briten wussten“, fährt Kate Clements, die Kuratorin der Churchill War Rooms, fort und führt dabei durch enge Gänge, „dass Deutschland aus der Luft angreifen würden. Also haben die Briten einen Ort gesucht, an dem die Regierung sicher arbeiten könnte.“

Rückzug in den Boden

Heute, 150 Jahre nach seiner Geburt , gibt es in London einen Ort, der sein Erbe lebendig hält. Wer in der Whitehall, nahe dem Westminster-Palast, in die King Charles Street abbiegt, entdeckt bei den Clive Steps einen schwarzen Eingang. Darüber prangt in goldenen Lettern: " Churchill War Rooms ".

Der Eingang zu den War Rooms in der King Charles Street.

Unterschiedliche Optionen wurden in Betracht gezogen, darunter auch Landhaussitze. Schließlich fiel die Wahl auf den Keller unter dem heutigen Finanzministerium , der bis dahin als Archiv genutzt wurde. Alte Aktenschränke wurden hastig geräumt , die Decken mit Stahlträgern verstärkt und eine neue Lüftungsanlage eingebaut.

Das Imperial War Museum zeigt bis zum 23. Februar in einer Sonderausstellung zu Cartoons über den ehemaligen Premierminister.

Die Churchill War Rooms feiern heuer ihr eigenes Jubiläum: Sie wurden vor exakt 40 Jahren eröffnet. Man kann als Besucher die reguläre Dauerausstellung oder die "Behind The Glass"-Tour buchen, bei der es direkt in die Zimmer hineingeht, in denen während des zweiten Weltkriegs die großen Entscheidungen getroffen wurden

In der Hochphase arbeiteten rund 500 Menschen in diesem unterirdischen Labyrinth, darunter die wichtigsten Regierungsmitglieder und die höchsten Generäle des Landes. Über eine versteckte Treppe im Finanzministerium gelangten sie zunächst ein Stockwerk hinauf, dann zwei hinunter in die War Rooms. Alle mussten Geheimhaltungserklärungen unterschreiben – niemand außerhalb durfte wissen, wo sie sich befanden.

Das Herzstück der Kriegsregierung

Hier wurden Strategien entworfen, Entscheidungen getroffen und Reden vorbereitet. Im kleinen, spartanischen Schlafzimmer kann man den dunklen Holzschreibtisch besichtigen, von dem aus sich Churchill am 18. Juni 1940 an die kriegsmüde Nation wandte. In seiner berühmten Rede „Their Finest Hour“ rief er sie zu unermüdlichem Widerstand auf.