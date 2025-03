Neuer James Bond: Wie wahrscheinlich ist eine Rückkehr von Pierce Brosnan?

Der irische Schauspieler Pierce Brosnan (71) hat kein Interesse an einer Rückkehr als James Bond.

"Das ist jetzt der Job eines anderen Mannes", sagte der ehemalige 007-Darsteller ("GoldenEye", "Die Welt ist nicht genug") der Deutschen Presse-Agentur in London. "Ich wünsche allen nur das Beste."

Gangsterboss statt Geheimagent

Brosnan, der demnächst als Gangsterboss Conrad Harrigan in Guy Ritchies TV-Serie "Mobland" beim Streamingdienst Paramount+ zu sehen ist, hatte den berühmten Geheimagenten von 1995 bis 2002 in vier Filmen gespielt. Nach dem Abschied von Brosnans Nachfolger Daniel Craig wird ein neuer Bond-Darsteller gesucht.

Zuletzt hatten sich viele Fans im Internet für eine Rückkehr Brosnans in der Rolle eines gealterten James Bond ausgesprochen - was allerdings als sehr unwahrscheinlich gilt. Der 71-Jährige zeigte sich dennoch geschmeichelt über die Liebe der Fans. "Ich nehme diese Liebe mit Dankbarkeit an", sagte Brosnan. "Wer weiß, wie es weitergeht."

Neustart für die James-Bond-Reihe

Im Februar hatten die langjährigen Produzenten der James-Bond-Reihe, Barbara Broccoli und Michael G. Wilson, angekündigt, dass sie die kreative Kontrolle an Amazon MGM Studios übergeben. Für den nächsten Film, der einen Neustart markiert, wurde das erfahrene Produzentenduo Amy Pascal und David Heyman verpflichtet. Pascal ist für ihre Arbeit an den "Spider-Man"-Filmen bekannt. Heyman war Produzent der Harry-Potter-Reihe.