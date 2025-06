Mexikos umstrittene Richterwahl: 7.700 Kandidaten zur Auswahl

Wer am Sonntag in Mexiko die Wahlkabine betrat, musste gut vorbereitet sein. Das Wahlkuvert enthielt einen Stapel von neun Wahlzetteln, auf denen mehr als 7.700 Kandidaten zur Auswahl standen. Kein Wunder, schließlich wurden nicht politische Ämter, sondern alle Richterposten im Land neu besetzt, vom Obersten Gerichtshof bis zum Bezirksgericht. Eine Weltpremiere in einem demokratischen Land - für die es aus dem In- und Ausland viel Kritik gab.