Meloni will Protest strafbar machen

In Mailand wies ein Student dabei auf die neuen Vorschriften im Strafvollzug hin: Strafbar macht sich nun nicht nur, wer einen Aufstand in der Haftanstalt organisiert oder daran teilnimmt, sondern auch, wer "passiven Widerstand" leistet.

Das Dekret stößt jedoch nicht nur auf politischen Widerstand. Auch Juristinnen und Juristen , darunter Staatsanwälte und Verteidiger, äußern Bedenken – sie warnen vor einer gefährlichen Verschiebung hin zu einem repressiven Polizeistrafrecht. Um das Dekret genauer zu analysieren, hat die AIPDP in dieser Woche an zehn Universitäten im ganzen Land Seminare veranstaltet.

"Damit ist der Widerstand gegen Maßnahmen gemeint, die angeblich der Sicherheit dienen", erklärt Gatta. Und fügt an: "Im Gefängnis ist es sehr einfach zu behaupten, eine Maßnahme diene der Sicherheit." Wer gegen die neuen Vorschriften verstößt, riskiert bis zu fünf Jahre Haft.

Laut dem Häftlingsrechtsverband Antigone befinden sich derzeit 62.153 Menschen in Italiens Gefängnissen – bei einer offiziellen Aufnahmekapazität von nur 47.000. Platzmangel und seine Folgen sind eine der Hauptursachen für Unruhen hinter Gittern.

In der Parlamentsdebatte warf die Vorsitzende der Demokratischen Partei, Elly Schlein, der Regierung vor, das Land mit diesem Dekret strafrechtlich in das Jahr 1930 zurückzuversetzen – in die Zeit, als das faschistische Strafgesetzbuch "Codice Rocco" in Kraft trat.