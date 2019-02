May in Brüssel: Willkommen in der Hölle

Es ist ein schwerer Gang für die Regierungschefin. Schon wieder. Unzählige unmögliche Missionen hat sie schon durchgemacht. Heute das nächste Kapitel. Am Vormittag trifft Theresa May in Brüssel EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker, Ratspräsident Donald Tusk und Vertreter des EU-Parlaments. Das Ziel: ein Ausweg aus der Brexit-Sackgasse. Die Aussichten: schlecht.

Die Stimmung war schon vor Ankunft der Premierministerin getrübt. Durch einen Sager von Tusk bei einer Pressekonferenz am Mittwoch. Einen "speziellen Platz in der Hölle" gebe es für jene, die den Brexit zu verantworten haben.