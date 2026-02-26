Epstein-Files

Verbindungen zu Epstein: Elite-Uni beurlaubt Top-Mathematiker aus Österreich

Der Biomathematiker Martin Nowak hatte persönliche Kontakte zu Epstein. Die Universität Harvard kündigte nun eine Interne Untersuchung an.
26.02.2026, 16:55

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Auf einem Banner ist "Harvard University" mit Wappen und dem Schatten einer Person zu sehen.

Der aus Österreich stammende Biomathematiker Martin Nowak ist wegen Verbindungen zum US-Sexualstraftäter Jeffrey Epstein von der US-Universität Harvard beurlaubt worden. Das berichtete die Universitätszeitung The Harvard Crimson (online) am Donnerstag. Nowak hatte häufige persönliche Kontakte mit Epstein gehabt, der ihm großzügige Spenden für seine Forschung zukommen ließ und ihn auch in seinem Testament bedachte.

Wegen Epstein-Files: Chef des Weltwirtschaftsforums tritt zurück

Die in den vergangenen Monaten vom US-Justizministerium veröffentlichten Epstein-Akten hätten "neue Informationen über Professor Nowak zutage treten lassen", hieß es in dem Brief der Fakultätsleitung, den das Uni-Blatt veröffentlichte. Nun soll eine formelle interne Untersuchung feststellen, ob Nowak die Vorgaben und Standards der Universität verletzt habe, hieß es in dem Text. Nowak war wegen seiner Verbindungen zu Epstein, dem der Professor an seinem Institut sogar ein eigenes Büro zur Verfügung stellte, bereits 2020 vorübergehend von der Universität beurlaubt worden. Die Einschränkungen wurden 2023 aufgehoben. Anschuldigungen bezüglich Straftaten sind bisher nicht gegen Nowak erhoben worden.

Epstein-Akten: Demokraten sprechen von „Vertuschungsskandal“

Der New Yorker Geschäftsmann Epstein soll zahlreiche junge Frauen, darunter auch Minderjährige, sexuell missbraucht und zum Teil an Bekannte weitergegeben haben. 2008 war er in dieser Sache einem Bundesverfahren entgangen, indem er in Florida einen umstrittenen Deal mit der Staatsanwaltschaft einging. Epstein bekannte sich damals teilweise schuldig und bekam eine milde Haftstrafe. Im Sommer 2019 wurde er in New York erneut angeklagt. Er beging kurz darauf nach offiziellen Angaben in seiner Gefängniszelle Suizid. Seine Hauptkomplizin und Ex-Lebensgefährtin Ghislaine Maxwell wurde 2021/22 zu einer 20-jährigen Haftstrafe wegen Menschenhandels verurteilt.

USA
Agenturen, best  | 

Kommentare