Epstein-Akten: Demokraten sprechen von „Vertuschungsskandal“

US-Demokraten werfen der Regierung mangelnde Transparenz im Fall Epstein vor.
26.02.2026, 15:23

Die Demokraten sprechen vom „größten Vertuschungsskandal in jüngerer Geschichte“ und fordern die vollständige Offenlegung aller Akten im Fall des Sexualstraftäters Jeffrey Epstein. Im Zentrum stehen Protokolle von FBI-Befragungen einer Frau, die neben Epstein auch Donald Trump beschuldigt haben soll. Die Behörden stehen nun unter Druck, für umfassende Transparenz zu sorgen.

Jeffrey Epstein Donald Trump
kurier.at, ZG  |   |  Aktualisiert vor 2 Minuten

