Epstein-Akten: Demokraten sprechen von „Vertuschungsskandal“

Die Demokraten sprechen vom „größten Vertuschungsskandal in jüngerer Geschichte“ und fordern die vollständige Offenlegung aller Akten im Fall des Sexualstraftäters Jeffrey Epstein. Im Zentrum stehen Protokolle von FBI-Befragungen einer Frau, die neben Epstein auch Donald Trump beschuldigt haben soll. Die Behörden stehen nun unter Druck, für umfassende Transparenz zu sorgen.