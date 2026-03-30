Nahe Trumps Anwesen: Kampfjets fangen Flugzeug ab

US-Kampfjets haben ein Zivilflugzeug aus einer Flugverbotszone nahe dem Anwesen von Präsident Donald Trump in Florida eskortiert. Die Maschine sei am Sonntag in den gesperrten Luftraum über Mar-a-Lago in Palm Beach eingedrungen und anschließend sicher aus dem Gebiet geleitet worden, teilte das nordamerikanische Luftverteidigungskommando Norad mit.

Der Luftraum wird in der Regel dann gesperrt, wenn sich der US-Präsident in der Gegend aufhält.