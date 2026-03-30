Nahe Trumps Anwesen: Kampfjets fangen Flugzeug ab
Zusammenfassung
- US-Kampfjets eskortierten ein Zivilflugzeug aus der Flugverbotszone nahe Trumps Anwesen in Florida.
- Während des Einsatzes wurden Leuchtraketen zur Warnung und Kommunikation mit dem Piloten abgefeuert.
- Seit Trumps Rückkehr ins Präsidentenamt gab es bereits mehrere ähnliche, glimpflich verlaufene Vorfälle.
US-Kampfjets haben ein Zivilflugzeug aus einer Flugverbotszone nahe dem Anwesen von Präsident Donald Trump in Florida eskortiert. Die Maschine sei am Sonntag in den gesperrten Luftraum über Mar-a-Lago in Palm Beach eingedrungen und anschließend sicher aus dem Gebiet geleitet worden, teilte das nordamerikanische Luftverteidigungskommando Norad mit.
Der Luftraum wird in der Regel dann gesperrt, wenn sich der US-Präsident in der Gegend aufhält.
Leuchtraketen abgefeuert
Während des Abfangmanövers seien Leuchtraketen abgefeuert worden, die für die Öffentlichkeit möglicherweise sichtbar gewesen seien, hieß es in der Mitteilung weiter. Damit habe die Aufmerksamkeit des Piloten erregt und mit ihm kommuniziert werden sollen.
Norad hat seit Trumps Rückkehr ins Präsidentenamt im vergangenen Jahr bereits mehrere ähnliche Vorfälle gemeldet. Diese seien alle glimpflich ausgegangen.
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