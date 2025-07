Eklat in Libyen: EU-Kommissar Brunner wird die Einreise verweigert

Die Regierung im Osten Libyens hat dem EU-Migrationskommissar Magnus Brunner sowie den Innenministern Italiens, Griechenlands und Maltas am Dienstag die Einreise verweigert. Wie die in Benghazi ansässige Verwaltung mitteilte, habe die Delegation die "nationale Souveränität Libyens missachtet". Die hochrangige Delegation war nach einem Treffen mit der international anerkannten Regierung in Tripolis weiter nach Benghazi weitergereist.

Dort wollten Brunner sowie der griechische Migrationsminister Thanos Plevris, der italienische Innenminister Matteo Piantedosi sowie der maltesische Minister für innere Angelegenheiten, Byron Camilleri, Gespräche mit der rivalisierenden, ostlibyschen Regierung unter Osama Hamad führen, die mit General Khalifa Haftar verbündet ist. Besuch abrupt abgesagt Doch noch am Flughafen Benghazi wurde der Besuch abrupt abgesagt, wie italienische Medien berichteten. Die Minister wurden zur Persona non grata erklärt und zur sofortigen Ausreise aus dem Land aufgefordert. Bereits am Montag hatte die Regierung Hamad klargestellt, dass ausländische Delegationen nur mit vorheriger Genehmigung ins Land einreisen und sich innerhalb Libyens bewegen dürfen. Der italienische Außenminister Antonio Tajani bestätigte den Vorfall und betonte, er werde darüber mit Piantedosi sprechen.

Libyen ist seit dem Sturz von Muammar al-Gaddafi im Jahr 2011 ein zentraler Transitstaat für Migranten, die über das Mittelmeer nach Europa fliehen. Seit 2014 ist das Land politisch und territorial tief gespalten. Plan zur Eindämmung von Migration Der Chef der von der UNO anerkannten Regierung der nationalen Einheit in Libyen hatte zuvor den Ministern einen Plan zur Eindämmung der Migration nach Europa vorgestellt. "Mit der Unterstützung mehrerer befreundeter Länder wird eine große nationale Kampagne zur Bekämpfung des Menschenhandels gestartet", sagte Ministerpräsident Abdelhamid Dbeibah am Dienstag nach Angaben der Nachrichtenagentur AFP.