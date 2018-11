Macron warnt vor Bedeutungsverlust des G-20-Gipfels

So drohe beim G-20-Gipfel in Buenos Aires eine Konfrontation zwischen den USA und China und ein „für alle zerstörerischer Handelskrieg“, sagte Macron. Im Hinblick auf US-Präsident Donald Trump sagte Frankreichs Staatschef, einige Entscheidungen der USA der vergangenen Zeiten seien „zu Lasten der Interessen ihrer Verbündeter“ gegangen. Doch gerade in „diesen Krisenzeiten“ müssten die gemeinsamen Werte verteidigt werden, sagte Macron und warb für Multilateralismus und Kooperation. Vor allem Trumps Handelspolitik und dessen Ablehnung des Klimaschutzes dürften Macron im Magen liegen - der US-Präsident befindet sich auf wirtschaftlichem Konfrontationskurs mit China und rügt die EU dafür, nicht genug in ihre Verteidigung zu investieren.