Macron über US-Strafzölle: "Nationalismus führt zu Krieg"

Seit 6 Uhr mitteleuropäischer Zeit gelten US-Strafzölle auf Stahl- und Aluminiumimporte aus EU-Staaten. Zu den schärfsten Kritikern zählt der französische Präsident Emmanuel Macron.

Macron hat die US-Entscheidung auch in einem Telefonat mit US-Präsident Donald Trump direkt scharf kritisiert. Diese seien "illegal" und "ein Fehler", sagte Macron am Donnerstagabend in dem Telefongespräch, wie der Elysee-Palast mitteilte. "Wirtschaftlicher Nationalismus" bestrafe alle, auch die USA. Macron kündigte an, dass die EU "entschlossen und angemessen" reagieren werde. Macron, der sich bisher für eine gute Beziehung zu Trump eingesetzt hat und zuletzt mit viel Pomp in Washington empfangen wurde, rief den US-Präsidenten dazu auf, an Verhandlungen mit der EU, China und Japan zur Stärkung der Regeln der Welthandelsorganisation (WTO) teilzunehmen. Wie Trump reagierte, wurde zunächst nicht mitgeteilt.

Verweis auf Situation in den 1930er Jahren

Davor war Macron laut der Nachrichtenagentur AP sogar noch etwas weiter gegangen. Macron wies auf die Zeit zwischen den beiden Weltkriegen hin. "Wirtschaftlicher Nationalismus führt zum Krieg, genau das ist in den 1930er Jahren passiert", sagte Macron, der eine ähnliche Analogie bereits am Mittwoch in einer Rede vor der OECD zog.

Trump hatte die Strafzölle in Höhe von 25 Prozent auf Stahl und zehn Prozent auf Aluminium bereits im März verhängt, die EU aber ebenso wie die wichtigen Handelspartner Mexiko und Kanada zunächst ausgenommen.

Kritische Stimmen innerhalb der Republikaner

Trumps Entscheidung stößt auch in den eigenen Reihen auf Kritik: Der Sprecher des Repräsentantenhauses und einflussreichste Republikaner im Kongress, Paul Ryan, erklärte am Donnerstag, er stimme mit der Entscheidung nicht überein: "Die heutige Aktion trifft Amerikas Verbündete, wenn wir mit ihnen zusammenarbeiten sollten, um die unfairen Handelspraktiken von Ländern wie China anzusprechen." Er kündigte an, sich mit Trump für "bessere Optionen" einsetzen zu wollen, um US-Arbeitern und -Verbrauchern zu helfen. Mehrere republikanische Abgeordnete sprachen sich dafür aus, wichtige Partner weiterhin von den Strafzöllen auszunehmen.

Der deutsche Wirtschaftsminister Peter Altmaier rechnet zunächst mit negativen Folgen für die USA selbst. Durch die Strafzölle werde "viel volkswirtschaftlicher Schaden angerichtet"; die "schädlichen Auswirkungen" würden "in den USA früher und deutlicher spürbar" als in Europa, sagte Altmaier am Donnerstagabend. Es sei auch die Solidarität innerhalb der Europäischen Union verstärkt worden, da die Länder nun gemeinsame Maßnahmen diskutieren würden. Bei der WTO sei ein Verfahren eingeleitet worden, das Gegenmaßnahmen möglich machen könnte.