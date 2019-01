Macron, Merkel, Juncker: FPÖ-Attacke gegen angeblich "linke Eliten"

Der 52-jährige Freiheitliche ist seit 1991 in der Politik und sitzt seit über 13 Jahren für seine Partei in parlamentarischen Versammlungen. Schon 2014 trat er als Spitzenkandidat für die FPÖ im Europawahlkampf an, nachdem Parteifreund Andreas Mölzer wegen des Vorwurfs rassistischer Texte in einer von ihm geleiteten Zeitung zurücktreten musste, die unter anderem Fußballstar David Alaba betrafen.

Im EU-Parlament ist Vilimsky stellvertretender Vorsitzender der EU-feindlichen, rechten Fraktion " Europa der Nationen und der Freiheit", der die deutschen "Blauen" (eine Abspaltung der AfD), das französische Rassemblement National (ehemals Front National) und die italienische Lega angehören. Die AfD hatte erst am Parteitag am Wochenende beschlossen, für eine Abschaffung des EU-Parlaments zu kämpfen und auch einen deutschen EU-Austritt in den Raum gestellt.

Die gemeinsame Fraktion der europäischen Rechtsaußenparteien geriet außerdem im vergangenen Jahr in die Schlagzeilen, weil ihre Abgeordneten Spesen von über 400.000 Euro unter anderem für Champagner und teure Essen ausgegeben und dem EU-Parlament verrechnet hatten. Vilimsky machte dafür französische Mitglieder verantwortlich. Eine solche Allianz strebt Vilimsky auch nach der Wahl im Mai an.