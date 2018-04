Macron: Haben Beweis für Einsatz von Chemiewaffen in Syrien

Die Kommission in Brüssel hat den Einsatz von Chemiewaffen in Syrien "auf das Schärfste verurteilt". Zu einer möglichen Militäraktion äußerte sich eine Sprecherin der EU-Außenbeauftragten Federica Mogherini am Donnerstag nicht. Der Einsatz von Chemiewaffen sei "ein Kriegsverbrechen, ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit". Die Sprecherin verwies auf den EU- Außenministerrat am Montag in Luxemburg sowie auf die Syrien-Konferenz am 24./25. April in Brüssel.