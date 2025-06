Macron stärkt Grönland gegen Trump den Rücken

Der französische Präsident Emmanuel Macron reiste am Sonntag auf die größte Insel der Welt – auf Grönland, das mit 2,16 Millionen Quadratkilometern fast vier Mal so groß wir Frankreich ist. Doch nicht wegen seiner Fläche ist das zum EU-Land Dänemark gehörende Eis-Eiland so begehrt, sondern wegen seiner Bodenschätze. Und zwar so sehr, dass es sich US-Präsident Donald Trump einverleiben will und dabei militärische Gewalt nicht ausschließt.