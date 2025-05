Frankreichs Atomwaffen in anderen europäischen Ländern? Macron gesprächsbereit

Der französische Staatschef Emmanuel Macron hat sich offen dafür gezeigt , über eine Stationierung französischer Atomwaffen in anderen europäischen Ländern zu sprechen. Die US-Amerikaner hätten bereits mit Nuklearwaffen bestückte Flieger in Europa .

Zudem solle nichts von dem abgezogen werden, was Frankreich selbst brauche. Und schließlich: Die finale Entscheidung über den Einsatz von Atomwaffen bleibe alleine in Frankreich, beim französischen Staatschef.

Mehrere Staaten interessiert

Angesichts eines drohenden Rückzugs der USA aus Europa zeigen sich derzeit mehrere Staaten interessiert, von Frankreichs atomaren Schutzschirm zu profitieren. So habe Polen zuletzt den Wunsch geäußert, französische Atombomben in seinem Gebiet zu stationieren, sagte Macron - so wie die USA atomar bestückbare Flugzeuge unter anderem in Deutschland stationiert hätten.

Die Diskussion über eine Ausweitung des französischen Atomschirms wolle er aber „mit allen Partnern, die dies wünschen“, führen, sagte er, ohne einzelne zu nennen.