Gericht erlaubt Abschiebung eines Aktivisten aus den USA

Chalils Anwälte kündigten umgehend an, die Entscheidung der Richterin anzufechten. Der umstrittene Fall Chalil war im März in seinem Wohnhaus in New York festgenommen und von dort aus eine Haftanstalt nach Louisiana gebracht worden. Der Absolvent der New Yorker Columbia-Universität besitzt laut seinen Anwälten eine Greencard und damit eine unbegrenzte Aufenthaltsgenehmigung in den USA.

Er ist mit einer US-Staatsbürgerin verheiratet und wird bald Vater. Der palästinensische Uni-Aktivist, der in Syrien geboren wurde, hatte eine prominente Rolle bei den propalästinensischen Protesten an der Columbia-Universität gespielt.