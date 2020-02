Lübcke-Mord: Verdächtiger an weiterem Mordversuch beteiligt

Der mutmaßliche Hauptverdächtige im Mordfall des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke soll an einem weiteren Mordanschlag beteiligt gewesen sein. Der Generalbundesanwalt gehe dem Anfangsverdacht nach, dass Stephan E. im Jahr 2003 an einem rechtsterroristischen Mordversuch gegen einen Kasseler Lehrer beteiligt gewesen sein könnte, berichteten der Norddeutsche Rundfunk und der Spiegel am Freitag.

Weitere Details zu dem Vorwurf nannte die Behörde demnach nicht. Im Februar 2003 wurde ein Anschlag auf einen Geschichtslehrer in Kassel verübt, der sich damals aktiv gegen Rechtsextremismus engagierte. Er wurde von einem Schuss durch sein Küchenfenster knapp verfehlt. Der Fall wurde ohne Ergebnis zu den Akten gelegt. Seit November 2019 werde wieder ermittelt.