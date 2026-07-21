Louvre: Apollo-Galerie nach Juwelen-Coup wieder zugänglich

Neun Monate nach dem spektakulären Juwelendiebstahl im Pariser Louvre soll der betroffene Museumsteil nun wieder zu besuchen sein. Die Apollo-Galerie werde am Mittwoch wieder eröffnet, erfuhr die Nachrichtenagentur AFP aus informierten Kreisen. Allerdings würden in der Galerie vorerst keine Juwelen mehr ausgestellt.

Über die Wiedereröffnung hatte zuvor die Zeitung Le Parisien berichtet, die auch ein Interview mit Museumsdirektor Christophe Leribault führte. Ihm zufolge wurden die bei dem Diebstahl nicht entwendeten Juwelen aus der Apollo-Galerie an einen sicheren Ort gebracht. „Wir werden für sie in einem anderen Teil des Museums einen sicheren Raum einrichten - einen fensterlosen Tresorraum“, kündigte Leribault an. „Das bringt umfangreiche Bauarbeiten mit sich, aber wir müssen den idealen Standort finden. Und die Finanzierung klären.“