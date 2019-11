Live und ungeschnitten: Aussagen gegen Trump in Ukraine-Affäre

Hinter verschlossenen Türen haben bereits etliche Zeugen in der Ukraine-Affäre ausgesagt, die Donald Trump um sein Amt bringen könnte. Hat der US-Präsident sein Amt missbraucht, damit sich die ukrainische Regierung zu seinen Gunsten in den US-Wahlkampf einmischt?

Darüber dreht sich alles in den Zeugenaussagen im US-Kongress, die ab jetzt US-Bürger live und ungefiltert im Fernsehen verfolgen können.

Biden anschwärzen

Erster Zeuge am Mittwoch: der Diplomat William Taylor, der derzeit die US-Botschaft in Kiew führt. Er beschrieb – wie andere Zeugen auch bereits in den früheren Anhörungen – eine Art Tauschhandel: Die an sich als fix geltende US-Militärhilfe für die Ukraine wurde zurückgehalten; die 400 Millionen US-Dollar sollten erst nach Kiew fließen, wenn sich die Ukraine öffentlich zu Ermittlungen bekennt, die dem demokratischen Präsidentschaftskandidaten Joe Biden schaden.

Verzweiflung in Kiew

Taylor berichtete dem Untersuchungsausschuss, dass die Regierung von Wolodymyr Selenski angesichts der Bedrohung durch Russland „verzweifelt“ gewesen sei, dass die so wichtige US-Militärhilfe zurückgehalten wurde.