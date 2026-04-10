Ausland

"Waffenruhe" möglich": Libanon bestätigt Verhandlungen mit Israel

Der Libanon hat am Freitag Verhandlungen mit Israel über eine Waffenruhe für kommenden Dienstag in Washington bestätigt.
10.04.2026, 22:43

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Aftermath of Israeli strikes in Tyre, south Lebanon

Dies hätten die Botschafter Libanons und Israels in Washington und der US-Botschafter im Libanon vereinbart, erklärte das Präsidialbüro in Beirut. 

Gegenstand dieses "ersten Treffens" sei die mögliche "Bekanntgabe einer Waffenruhe" und des "Beginns von Verhandlungen zwischen dem Libanon und Israel unter Federführung der USA".

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Agenturen  | 

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