Erneute Proteste in Lettland gegen Austritt aus Istanbul-Konvention

In Lettlands Hauptstadt Riga sind erneut Tausende Menschen gegen einen möglichen Ausstieg des baltischen EU-Landes aus der sogenannten Istanbul-Konvention auf die Straße gegangen. Mit Plakaten, Sprechchören und Liedern forderten die Demonstranten den Verbleib Lettlands im Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt. Nach Polizeiangaben nahmen mindestens 10.000 Menschen an der Kundgebung auf dem Domplatz teil. Damit war es eine der größten Demonstrationen der vergangenen Jahre in Lettland. Auch in anderen Städten und vor lettischen Botschaften im Ausland sollten Proteste gegen den Rückzug aus der Konvention stattfinden.

Lettlands Parlament hatte den Ausstieg in der Vorwoche mehrheitlich beschlossen. Dagegen hatte Präsident Edgars Rinkevics aber sein Veto eingelegt - und den Beschluss zur erneuten Beratung an die Abgeordneten zurückverwiesen. Zuvor hatte es wiederholt Demonstrationen gegen den geplanten Austritt gegeben und eine entsprechende Petition wurde von Zehntausenden Menschen unterzeichnet. Auch Botschafter mehrerer EU-Länder - darunter Deutschland - äußerten ihre Besorgnis. Entscheidung aufgeschoben statt aufgehoben Nach der verweigerten Zustimmung des Präsidenten entschied das Parlament in Riga am Mittwoch, die Beratungen über die Istanbul-Konvention auf die Zeit nach den turnusgemäßen Parlamentswahlen im Oktober 2026 zu verschieben. Damit wird sich erst die neugewählte Volksvertretung wieder mit der Frage beschäftigen, ob Lettland sich weiter zu dem Abkommen bekennt oder daraus aussteigt. Nach Einschätzung von Beobachtern dürfte das Thema aber in der öffentlichen Debatte und im Wahlkampf weiter eine Rolle spielen.