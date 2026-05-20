USA: Anklage gegen Raul Castro wegen Flugzeugabschuss 1996 geplant

Die US-Regierung hat Kuba humanitäre Hilfe in Millionenhöhe in Aussicht gestellt. US-Außenminister Marco Rubio bot der kubanischen Bevölkerung am Mittwoch in einer Videobotschaft 100 Millionen Dollar an, machte jedoch die Regierung in Havanna für die grassierende Versorgungskrise verantwortlich. Parallel dazu wird erwartet, dass die Regierung von US-Präsident Donald Trump noch im Lauf des Tages Anklage gegen den früheren kubanischen Präsidenten Raul Castro erhebt.

In seiner auf Spanisch gehaltenen Ansprache zum kubanischen Unabhängigkeitstag warf Rubio der Führung in Havanna Gier und Korruption vor. Die wahren Gründe für den Mangel an Strom, Treibstoff und Lebensmitteln seien, dass die Machthaber Milliarden von Dollar veruntreut hätten. Die von den USA angebotenen 100 Millionen Dollar müssten von der katholischen Kirche oder anderen vertrauenswürdigen Hilfsorganisationen verteilt werden, forderte Rubio.