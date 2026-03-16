Laut Trump Einigung mit Kuba "ziemlich bald" möglich

"Kuba will auch einen Deal machen, und ich denke, wir werden ziemlich bald entweder einen Deal machen oder tun, was auch immer wir tun müssen", sagte Donald Trump am Sonntag vor Reportern an Bord der Air Force One. Man spreche mit Kuba, werde sich jedoch zuerst um den Iran kümmern.

Der kubanische Präsident Miguel Díaz-Canel hatte am Freitag erklärt, sein Land habe Gespräche mit den USA aufgenommen. "Ziel dieser Gespräche ist es, durch Dialog Lösungen für die bilateralen Differenzen zu finden, die wir zwischen den beiden Nationen haben", sagte Díaz-Canel in einem im Staatsfernsehen ausgestrahlten Video.