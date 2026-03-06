Ausland

"Nur eine Frage der Zeit": Trump nimmt Kuba ins Visier

Nach dem der Iran-Konflikt gelöst ist, will US-Präsident Donald Trump Kuba ins Visier nehmen. Aus Kuba gab es vorerst keine Stellungnahme.
06.03.2026, 07:00

Supporters of U.S President Donald Trump participate in a protest against Cuba's government, in Miami

US-Präsident Donald Trump will sich nach eigenen Angaben mit Kuba befassen, sobald der Konflikt im Iran beendet ist. Er wolle diesen Konflikt zuerst abschließen, sagte Trump bei einem Empfang des Fußballteams Inter Miami im Weißen Haus. 

Danach sei es "nur eine Frage der Zeit, bis Sie und viele großartige Menschen" nach Kuba zurückkehren könnten. Die Regierung in Havanna wolle unbedingt eine Einigung erzielen. Eine Stellungnahme Kubas liegt zunächst nicht vor.

Kuba vor dem Kollaps: Diese historische Wunde prägt alles

Die USA haben nach dem von ihnen erzwungenen Machtwechsel in Venezuela die Öllieferungen des bisherigen Verbündeten an Kuba gestoppt und die Insel damit unter Druck gesetzt.

