Krypto-Manager und ihre Familien im Visier krimineller Banden

Tatsächlich häuften sich in den letzten zwei Jahren die Angriffe auf Bitcoin-Unternehmer oder deren Familienmitglieder in Frankreich. Anfang Mai entführten Vermummte den Vater eines Kryptomillionärs ebenfalls vor Augenzeugen in Paris und forderten mehrere Millionen Euro Lösegeld. Bevor sie gezahlt wurden konnte die Polizei das Opfer, dem die Entführer einen Finger abgehackt hatten, befreien. Medienberichten zufolge waren laut einer polizeilichen Quelle „weitere Verstümmelungen zu befürchten“. Fünf junge Männer wurden festgenommen.

Noizat sagte am Freitagmorgen bei einem Auftritt im französischen Fernsehen, dass ihm das Risiko bewusst sei, dem er und seine Familie ausgesetzt seien, weil Menschen glaubten, bei ihm sei viel Geld zu holen. Polizeischutz gebe es für sie nicht. Noizat hatte nach seinem TV-Interview einen Termin bei Innenminister Bruno Retailleau , doch dieser habe „eine unmögliche Mission“ vor sich: „Das Problem wächst schneller, als er es beheben kann.“ Es stehe am Anfang, wenn man es nicht endlich scharf bekämpfe.

Für großes Aufsehen sorgte Ende Januar auch die Entführung von David Balland, dem Mitbegründer des erfolgreichen Kryptounternehmers Ledger, und seiner Lebensgefährtin. Ihm wurde ebenfalls ein Finger abgetrennt, um die Forderung von Lösegeld in Höhe von rund zehn Millionen Euro in Form von Bitcoins zu untermauern. In einer groß angelegten Polizeiaktion konnten die beiden Opfer befreit werden, sieben Tatverdächtige kamen in Haft.

Sein Unternehmens-Partner Éric Larchevêque klagte nun, der „Laxismus der Justiz“ sei mitschuld an der wachsenden Bedrohung für die ganze Branche: „Diese Kriminellen haben keine Grenzen mehr, weder Moral noch Angst, auch nicht vor lebenslanger Haft.“ Seitens der Polizei-Einheit für Cyber-Sicherheit heißt es, die Verbrecher glaubten an das Versprechen von „schnellem Geld“ gegenüber klassischen Überweisungen oder Geldübergaben, die stets ein Risiko für die Täter bergen.