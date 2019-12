Kroatien-Wahl: Milanovic entscheidet erste Runde für sich

"Gehen wir in die zweite Runde", sagte Milanovic am Wahlabend. "Es soll der beste gewinnen und ich bin überzeugt, dass ich das bin", fügte er hinzu. "Ich glaube an den Sieg", betonte er. Der 53-jährige Milanovic, der drei Jahre nach dem Rückzug aus der Politik einen Neuanfang anstrebt, kündigte an, in den nächsten zwei Wochen darum zu kämpfen, all jene Bürger zur Wahl zu animieren, bei denen das Interesse Kroatiens an erster Stelle stehe. Er sei "reif und bereit" das Amt des Präsidenten zu übernehmen, sagte er. Mit ihm als Präsidenten werde sich "niemand im Land als zweitklassiger Bürger fühlen", sagte Milanovic und betonte, dass er "gläubiger Verteidiger der Verfassung" sein werde.