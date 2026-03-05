Trump entlässt umstrittene Heimatschutzministerin Kristi Noem

US-Präsident Donald Trump hat am Donnerstag seine umstrittene Heimatschutzministerin Kristi Noem entlassen. Mit Wirkung zum 31. März solle der Senator des Bundesstaates Oklahoma, Markwayne Mullin, das für Einwanderungs- und Grenzschutzbehörden zuständige Ressort führen, teilte Trump auf seiner Plattform Truth Social mit.

Der Schritt erfolgt, nachdem Noem diese Woche bei Anhörungen im Kongress von republikanischen Abgeordneten zu verschiedenen Themen in die Mangel genommen worden war.

Die 54-Jährige galt bisher als das Gesicht der von Trump angeordneten Massenabschiebungen von Migranten. Mullin werde "einen spektakulären Heimatschutzminister abgeben", schrieb Trump weiter. Der 48-Jährige sei der einzige Senator indigener Herkunft und damit "ein hervorragender Fürsprecher für unsere großartigen Stammesgemeinschaften", so der US-Präsident.