Trump entlässt umstrittene Heimatschutzministerin Kristi Noem
US-Präsident Donald Trump hat am Donnerstag seine umstrittene Heimatschutzministerin Kristi Noem entlassen. Mit Wirkung zum 31. März solle der Senator des Bundesstaates Oklahoma, Markwayne Mullin, das für Einwanderungs- und Grenzschutzbehörden zuständige Ressort führen, teilte Trump auf seiner Plattform Truth Social mit.
Der Schritt erfolgt, nachdem Noem diese Woche bei Anhörungen im Kongress von republikanischen Abgeordneten zu verschiedenen Themen in die Mangel genommen worden war.
Die 54-Jährige galt bisher als das Gesicht der von Trump angeordneten Massenabschiebungen von Migranten. Mullin werde "einen spektakulären Heimatschutzminister abgeben", schrieb Trump weiter. Der 48-Jährige sei der einzige Senator indigener Herkunft und damit "ein hervorragender Fürsprecher für unsere großartigen Stammesgemeinschaften", so der US-Präsident.
Mullin ist ein früherer Mixed-Martial-Arts-Kämpfer (Vollkontakt-Kampfsportart) und gehört Trumps MAGA-Bewegung an (Make America Great Again/Macht Amerika wieder großartig). Noem soll nach Trumps Angaben Sondergesandte einer neuen Sicherheitsinitiative werden.
ICE-Razzien
Noem war als Heimatschutzministerin unter anderem für die stark kritisierte US-Einwanderungsbehörde ICE (Immigration and Customs Enforcement) zuständig. Nach der Tötung von zwei US-Bürgern durch ICE-Beamte (ICE) in Minneapolis war Noem massiv unter Druck geraten.
Die Behörde lässt Einsatzkräfte seit Monaten nach Migranten fahnden - dabei kommt es immer wieder zu gewaltsamen Szenen, bei denen Menschen auch unrechtmäßig inhaftiert werden. Die Behörde soll das von Trump ausgegebene Ziel umsetzen, jedes Jahr eine Million „kriminelle Ausländer“ abzuschieben.
Kommentare