Kriegsverbrechervorwurf gegen australische Soldaten in Afghanistan

Empfohlen wurde, 36 Angelegenheiten, an denen 19 Personen beteiligt seien, zur strafrechtlichen Untersuchung an die australische Bundespolizei zu verweisen. Zudem sollten die Opfer und ihre Familien entschädigt werden. Campbell sagte, er werde „so schnell wie möglich mit der afghanischen Regierung zusammenarbeiten“, um einen Plan für Entschädigungen zu entwickeln.

Afghanistans unabhängige Menschenrechtskommission begrüßte die Initiative zur Aufarbeitung mutmaßlicher Kriegsverbrechen. Die Kommission werde im Rahmen ihrer Möglichkeiten weitere Beweise für mögliche Verstöße gegen das Völkerrecht vorlegen, hieß es in einer am Donnerstag veröffentlichten Mitteilung.

"Schwer zu verkraften"

Premierminister Scott Morrison hatte vergangene Woche angekündigt, ein Sonderermittler solle mutmaßliche Kriegsverbrechen australischer Soldaten in Afghanistan aufarbeiten und Verantwortliche zur Rechenschaft ziehen. Er hatte seine Landsleute auf Enthüllungen vorbereitet, die nur schwer zu verkraften seien - nicht nur für aktive Soldaten und Veteranen.