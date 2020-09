Krieg im Kaukasus: Schoss die Türkei Kampfjet der Armenier ab?

Dramatische Ausweitung des militärischen Konflikts in der Unruheregion Berg-Karabach: Laut Angaben aus Armenien ist einer seiner Kampfjets vom Typ Suchoi-25 abgeschossen worden. Der Pilot sei dabei getötet worden, teilte die Sprecherin des armenischen Verteidigungsministeriums in Eriwan am Dienstag mit. Sie behauptete, dass ein türkisches F-16-Kampfflugzeug die Maschine mit Hilfe aus Aserbaidschan abgeschossen habe. Bestätigung dafür gab es zunächst keine.