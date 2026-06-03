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Ausland

Putin-Freund Schröder auf Besuch in Moskau

Putin hatte den deutschen Ex-Kanzler als Vermittler vorgeschlagen. Nun kommt Schröder zu Putin auf Besuch.
03.06.2026, 16:29

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FILES-RUSSIA-GERMANY-UKRAINE-CONFLICT-DIPLOMACY

Der Kreml hat am Mittwoch bestätigt, dass der ehemalige deutsche Bundeskanzler Gerhard Schröder Russland besucht. Russische Staatsmedien hatten zuvor berichtet, Schröder sei in Moskau gesehen worden. Kremlsprecher Dmitri Peskow erklärte, Russland begrüße seinen Besuch.

Putin-Freund Gerhard Schröder laufen die Mitarbeiter davon

Es war unklar, ob sich Schröder immer noch in Russland aufhält. Präsident Wladimir Putin hatte den Altkanzler vor zwei Wochen als Person genannt, die Europa bei möglichen künftigen Gesprächen mit Moskau über die Sicherheit des Kontinents vertreten könnte. Die deutsche Bundesregierung und andere europäische Regierungen hatten dies deutlich abgelehnt.

Wladimir Putin Deutschland Litauen
Agenturen, Dida  | 

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