Korrespondentin über brüchige Waffenruhe: "Krieg wieder einen großen Schritt näher gekommen"

Die Lage zwischen den USA und dem Iran bleibt angespannt. Trotz Waffenstillstand sehen die ORF-Korrespondenten Rosa Lyon und Christophe Kohl Anzeichen für eine neue Eskalation. Lyon sagte mit Blick auf die jüngsten Entwicklungen: "Wir sind dem Krieg wieder einen großen Schritt näher gekommen." Sie verwies auf Drohungen aus Teheran und auf die Unsicherheit rund um die Straße von Hormus, über deren abermalige Sperre es widersprüchliche Angaben gibt.

Uneinigkeit über Libanon Aus iranischer Sicht seien die Bedingungen für einen Waffenstillstand klar formuliert worden. Außenminister Abbas Aragchi habe betont, dass ein Abkommen auch den Libanon umfassen müsse. Lyon fasste die iranische Position so zusammen: Die USA müssten sich entscheiden, "ob sie nun einen Waffenstillstand wollen, der eben auch den Libanon inkludiert oder eben nicht und weiter Krieg führen wollen über Israel".